РИАМО - 17 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети Instagram билеты на детский спектакль Театра Луны «Ваня в сарафане».

«Друзья, у нас есть пара билетов на 1 апреля на детский спектакль Театра Луны «Ваня в сарафане» (6+). Чтобы стать обладателем этих билетов, надо: убедиться, что подписаны на нас, @riamo.ru; оставить лайк этой записи; отметить в комментарии двух друзей, у которых есть дети или племянники», - говорится в сообщении.

Победителей определят случайным образом 25 марта.

РИАМО – информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.