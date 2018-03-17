РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мар. В подмосковном Дзержинском 23 марта пройдет песенный конкурс, заявки на участие принимаются до 21 марта, сообщается в Instagram-аккаунте Дворца культуры «Энергетик».

«Хватит петь в душе, иди к нам! Мы объявляем I открытый вокальный конкурс для солистов «Твой успех». Прием заявок до 21 марта. Выбери любимые песни и исполни их на суд зрителей и компетентного жюри. Допускается эстрадный, академический, народный вокал», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет 23 марта в 17:00. Финальный гала-концерт состоится 6 апреля в 18:00 в ДК «Энергетик». Форму заявки можно скачать по адресу: https://vk.com/wall-79041900_628.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8(495)551-40-66, 8(926)328-55-30, 8(965)443-00-68. Также можно написать на электронную почту по адресу: dkenergetyk_konkurs@mail.ru.