РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. 18 марта в подмосковном Королеве будет организована ярмарочная торговля, ярмарки развернулся возле общеобразовательных школ и домов культуры в разных микрорайонах, сообщается на сайте городской администрации.

На ярмарках жители города смогут приобрести продукты питания, ивановский текстиль, сувениры, кондитерские изделия, чай и другие товары. Также у некоторых ярмарок будет работать полевая кухня.

«Ярмарки развернутся у общеобразовательных школ и домов культуры в разных микрорайонах города, они будут работать с 09:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Ознакомиться со списком адресов ярмарок и полевых кухонь жители города могут на сайте администрации Королева.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.