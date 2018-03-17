РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание транспортного средства утром в субботу, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 05:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Симферопольское шоссе, у дома №4.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 05:25. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», – говорится в сообщении.