РИАМО - 17 мар. На коммерческих маршрутах №№ 250 и 328 с 19 марта появятся новые остановки по просьбам пассажиров, автобусы работают центре и на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«С 19 марта на маршрутах №№ 250 и 328 остановки станут ближе к станциям метро. Автобусные маршруты №№ 250 и 328, которые работают в Юго-Западном и Центральном округе Москвы, станут удобнее для пассажиров. По просьбам москвичей с 19 марта на них вводятся дополнительные остановки», - говорится в сообщении.

На маршруте №250 появится новая остановка по направлению движения к улице Академика Анохина. Остановка расположена около южного вестибюля станции метро «Теплый Стан» на Новоясеневском проспекте и совмещена с зоной посадки на автобус маршрута №964 и троллейбусы №№ 72и 81.

«На маршруте №328 новая остановка позволит пассажирам удобнее добираться до станции метро «Шелепиха» и одноименной станции МЦК. Новая остановка «Метро «Шелепиха» будет расположена между остановками «станция «Шелепиха» и «Шелепихинский мост», - добавляется в материале.

ГКУ «Организатор перевозок» регулярно проводит мониторинг работы коммерческих автобусов. Работа маршрутов меняется, если по нему поступают обращения пассажиров.

Предложения по изменениям маршрутов обсуждаются на совещаниях штаба, в который входят представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «МосгортрансНИИпроект» и перевозчиков, работающих в столице.