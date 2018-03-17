РИАМО - 17 мар. Деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса, сообщает Газета.ru.

«В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность», - говорится в сообщении МИД России.

Лондон ранее отправил России список дипломатов, которые в недельный срок обязаны покинуть Великобританию. Этому способствовали обвинения в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, высказанные в адрес России премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

В субботу МИД РФ объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании.