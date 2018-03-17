РИАМО - 17 мар. Российское министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, сообщает Газета.ru.

«Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», - говорится в сообщении ведомства.

В МИДе отметили, что предпринимают эти меры в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в городе Солсбери (Великобритания) 4 марта (отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля).

Лондон ранее отправил России список дипломатов, которые в недельный срок обязаны покинуть Великобританию. Этому способствовали обвинения в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, высказанные в адрес России премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.