РИАМО - 17 мар. Идея скульптора из Подмосковья о создании памятника телеведущей и певице Ольге Бузовой возмутила и опечалила пользователей соцсетей, а некоторые посчитали ее ранней первоапрельской шуткой.

«Печально, сейчас, чтобы тебе поставили памятник, достаточно быть фриком», - пишет Victoria dick.

Наталия Клепикова‏ уточняет, не умерла ли певица, что ей памятник ставят.

«Блин. Похоже я что-то пропустил. А когда были похороны?» - поддерживает ее Матвей.

Oxa Ksynia считает идею памятника Бузовой кошмарной. А Александр Гавриков спрашивает, из какой субстанции планируется делать скульптуру, не будет ли она пахнуть.

«Сегодня 1 апреля? Боже ж мой, а я не в курсе!» - удивляется Наталья Шашкова.

А vero-Ka (Alex Zakhar)‏ считает, что рядом с памятником Бузовой надо поставить еще и памятник Андрею Малахову.

«Идешь злая с работы, а тут памятник Бузовой, и в морду ей помидором, чтоб не бесила», - предлагает способ снять стресс Агата Кристи.

Анна Нарожняя, напротив, очень радуется за певицу и считает ее умничкой.

«Ольга - это феномен! Все о ней говорят. Кто плохо, кто хорошо. А между тем она упорно идет к своим целям. И ведь достигает их!» - подчеркивает Светлана Кошель.