РИАМО - 17 мар. В московских аэропортах «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» утром в субботу задержали и отменили более 20 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» два рейса задержаны и один отменен. В «Домодедове» пять рейсов задержали, еще девять отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали четыре рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержали один рейс, отмененных нет.

Солнечная и сухая, но аномально морозная погода ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура может опуститься на 12 градусов ниже климатической нормы.

Минувшей ночью в Московском регионе обновлены рекорды температуры, за последние 18 лет прошедшая ночь стала самой холодной для 17 марта. В столице, на метеостанции Москва (ВДНХ), зафиксирована температура минус 18,3 градуса. Самой же холодной в Подмосковье, по данным метеостанций, была минувшая ночь в населенном пункте Черусти, здесь зафиксирована температура минус 27,4 градуса