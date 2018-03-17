РИАМО - 17 мар. Снег начали вывозить в столице с мест временного складирования, в Москве ежедневно утилизируют свыше 1 миллиона кубометров, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.

«В Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. <…> Ежедневно службы комплекса городского хозяйства утилизируют более 1 миллиона кубических метров снега»,- говорится в сообщении.

В столице полностью очищена площадка в районе Миусской площади. А 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском проспекте.

15 марта в Московском регионе прошел снегопад. Высота сугробов в Подмосковье превысила 60 сантиметров, в Москве она составляет около 50 сантиметров.