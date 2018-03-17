РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. В рамках подготовки к выборам президента РФ подмосковный Королев посетили международные наблюдатели за избирательным процессом, они планируют в ближайшее время осмотреть избирательные участки города, сообщается в аккаунте администрации Королева в в Instagram.

Территориальные избирательные комиссии Королева посетили международные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности по безопасности и сотрудничеству в Европе Эдит Мария Мюллер и Петер Равн.

«Председатель ТИК Королева Дмитрий Лободенков рассказал наблюдателям о ходе подготовки к выборам в нашем городе, ответил на интересующие вопросы. В ближайшее время гости осмотрят избирательные участки, которые откроются в день выборов в наукограде», - говорится в сообщении.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.