РИАМО - 17 мар. Днем 18 марта в центре столицы изменят схему организации дорожного движения из-за проведения концерта «Россия. Севастополь. Крым», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Восемнадцатого марта с 14:00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Красной площади. На Театральном проезде, на участке от улицы Петровка до Лубянской площади, будет ограничено движение по крайней правой полосе», - говорится в сообщении.

В районе Большого театра (Театральная площадь, дом 1) и Малого театра (Театральный проезд, дом 1) временно будет отменена парковка. На время проведения концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице. Близлежащие остановки будут работать в штатном режиме.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности горожан. Рекомендуем добираться до места проведения концерта на общественном транспорте и заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений», - добавляется в материале.