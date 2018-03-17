РИАМО - 17 мар. В столице объявили конкурс на определение подрядчика для строительства Сокольнической линии метрополитена от станции «Саларьево» до «Столбова» в Троицком и Новомосковском округах, работы должны быть завершены к 2020 году, сообщается на сайте госзакупок.

Подать документы на участие в аукционе можно до 9 апреля 2018 года. Заявки рассмотрят 16 апреля текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 41,032 миллиарда рублей.

Как уточняется в документации, опубликованной на сайте, срок работ должен составлять не более 518 дней со дня подписания контракта. Оплата предоставляется из бюджета Москвы.

Подрядчик должен будет построить четыре станции, в том числе одну пересадочную, участок главного пути длиной более 9,2 километра, соединительные ветки в два электродепо и вдоль Калужского шоссе.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что вблизи поселка Сосенское в новой Москве планируется построить новое депо Сокольнической линии метро, строительство займет три-четыре года.