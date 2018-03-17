РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. На выборах президента РФ 18 марта творческие коллективы подмосковного Королева представят свои концертные программы в пяти домах культуры в разных микрорайонах города, сообщается на сайте городской администрации.

Культурно-массовые мероприятия состоятся в деловом и культурном центре «Костино», центре культуры и досуга «Болшево», молодежном культурном центре в микрорайоне Первомайский, а также во Дворце культуры микрорайона Юбилейный и доме культуры «Текстильщик».

«Выступления пройдут на разных площадках во всех микрорайонах с 10:00 до 18:00. Отдельная программа с участием аниматоров предусмотрена для детей», - говорится в сообщении.

Также культурно-массовые мероприятия пройдут во всех образовательных учреждениях города.