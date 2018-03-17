РИАМО - 17 мар. Автомобиль Volkswagen столкнулся с КамАЗом на Раушской набережной в Москве, погиб водитель иномарки, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Ночью столкнулись КамАЗ и Volkswagen на Раушской набережной. Погиб водитель легкового автомобиля», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что водитель Volkswagen столкнулся с грузовиком на скорости 120 километров в час. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.