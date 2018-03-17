РИАМО - 17 мар. К началу ноября 2018 года планируется завершить реставрацию нескольких объектов ансамбля Новодевичьего монастыря – усыпальницы Прохоровых и Волконских, Чеботарной, Иосафовской и Швальной башен и двух иконостасов, сообщается на сайте RosTender.info.

«Федеральная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила сразу шесть конкурсов с ограниченным участием на проведение реставрационных работ в Новодевичьем монастыре. Заявки на все тендеры принимаются до 5 апреля, победителей назовут 11 апреля», — говорится в сообщении.

Подрядчикам предстоит отреставрировать усыпальницу Прохоровых, построенную в 1911 году по проекту архитектора В.А. Покровского, и усыпальницу Волконских, возведенную в 1830-е годы. Стоимость работ оценивается в 28 миллионов рублей и в 5 миллионов рублей.

«На реставрацию Чеботарной, Иосафовской и Швальной башен выделено 93 миллиона рублей. Кроме того, необходимо восстановить по историческим образцам рамы и окна иконостаса Амвросиевской церкви палат царицы Ирины Годуновой (годы постройки - 1580-1590), рамы и окна иконостаса второго яруса колокольни монастыря и киот с иконой часовни святого Николая Никольской башни. Стоимость работ по первому объекту составляет 33 миллиона рублей, по второму – 60 миллионов рублей, по третьему – 2,9 миллиона рублей», — добавляется в сообщении.

Финансирование реставрации ведется из федерального бюджета. Все работы должны быть завершены 31 октября 2018 года.

Ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве на Новодевичьем проезде является объектом культурного наследия федерального значения.