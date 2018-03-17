РИАМО - 17 мар. Минувшей ночью в Московском регионе обновлены рекорды температуры, за последние 18 лет прошедшая ночь стала самой холодной для 17 марта, сообщается на сайте «Метеовести».

«Минувшей ночью в столице и области было очень морозно. В столице, на метеостанции Москва (ВДНХ), зафиксирована температура минус 18,3 градуса. Самой же холодной в Подмосковье, по данным метеостанций, была минувшая ночь в населенном пункте Черусти, здесь зафиксирована температура минус 27,4 градуса», - говорится в сообщении.

Чуть теплее было в Клину - минус 25,9 градуса, в Михайловском - минус 25,5 градусов, в Новом Иерусалиме и Волоколамске – около минус 23,5 градусов.

Так низко столбики термометров 17 марта еще не опускались в Москве и Подмосковье за последние 18 лет.