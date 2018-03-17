РИАМО - 17 мар. Девять возгораний зарегистрировано в Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 80 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в субботу.

«Количество пожаров - девять. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 81 человек и 23 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали десять раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.