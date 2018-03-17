РИАМО - 17 мар. Солнечная и сухая, но аномально морозная погода ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура может опуститься на 12 градусов ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В субботу синоптическая ситуация в регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему ожидается преимущественно солнечная, сухая, но аномально морозная погода при температурном фоне на 10-12 градусов ниже климатической нормы, что случается в середине марта лишь один раз в 18 лет», - говорится в сообщении.

В столице и в Московской области сегодня преимущественно малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем в столице от минус 6 до минус 8 градусов; в Подмосковье от минус 5 до минус 10 градусов.

«Ветер северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба», - заключается в материале.