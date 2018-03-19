РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Жители Подольска в понедельник смогут узнать о работе правоохранительных органов на приеме замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по городскому округу Романа Кустова, он будет принимать с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, в понедельник заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе, полковник полиции Роман Кустов проведет прием граждан в здании УМВД России по Подольску. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84, в кабинете для приема граждан.

Все желающие смогут задать интересующие вопросы. На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления. Узнать подробности или записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.