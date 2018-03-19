РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. В подмосковном Королеве жители смогут сдать кровь в понедельник, в городе пройдет День донора.

День донора пройдет с 8:00 до 11:30 в здании родильного дома по адресу: улица Октябрьская, дом №30.

Доноры помогут нуждающимся именно в Королеве. Стать донором крови может гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, подходящий по состоянию здоровья и имеющий вес не менее 50 килограммов. Иностранец может стать донором только в том случае, если он легально проживает в России не менее одного года.