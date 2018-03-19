РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Центральный офис МФЦ в Подольске не будет работать в понедельник в связи с выборами президента РФ, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ»» в соцсети «ВКонтакте».

«Режим работы центрального офиса МФЦ (улица Кирова, дом №39) изменился в связи с тем, что на выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта, в помещении МФЦ будет располагаться избирательный участок №2342. Девятнадцатого марта офис работать не будет», – говорится в сообщении.

Многофункциональный центр (МФЦ) – организация, независимо от организационно-правовой формы отвечающая установленным требованиям и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».