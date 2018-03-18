РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. В подмосковном Королеве в воскресенье состоится открытый детский турнир по хоккею с мячом памяти заслуженных тренеров Виктора Громакова и Юрия Парыгина, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

Турнир состоится в Королеве в четвертый раз. Соревнования пройдут на базе физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с искусственным льдом имени Алексея Касатонова, расположенного по адресу: Октябрьский бульвар, дом 10, строение 1.

«Открытый детский турнир по хоккею с мячом памяти заслуженного тренера СССР Виктора Громакова и заслуженного тренера России Юрия Парыгина состоится в Королеве 18 марта. Турнир проводится среди команд, составленных из детей 2007 года рождения. Торжественное открытие турнира состоится в 12:00», – говорится в сообщении.

Виктор Громаков (1939 – 2001) – заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом, дважды чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный тренер СССР по хоккею на траве. Громаков играл в хоккей с мячом в составе подмосковного «Вымпела».

Юрий Парыгин (1940 – 2016) – заслуженный тренер РСФСР по хоккею с мячом. На протяжении многих лет был ведущим игроком «Вымпела». После окончания игровой карьеры тренировал «Вымпел».