РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В школах подмосковных Люберец в воскресенье пройдет спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья».

Комитет физической культуры и спорта администрации совместно с управлением образования в воскресенье в 11:00 проведет спортивный развлекательный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» на базе школ Люберец. Участникам предстоит пройти спортивные эстафеты, посоревноваться в меткости в дартсе и забросить максимальное количество мячей в баскетбольное кольцо.

В мероприятии будут участвовать школы №№5, 6, 7, 13, 17, 24, 27, 28, 47, 48, 53, гимназии №№41, 43, 44 и Кадетская школа.

Также в воскресенье в школах можно выполнить нормативы ГТО. Это челночный бег, бег на 60 метров; подтягивания (мальчики); наклон вперед стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места и поднятия туловища. К выполнению норм ГТО допускаются жители городского округа Люберцы в возрасте с 6 до 70 лет. Они должны быть зарегистрированы на федеральном портале АИС ГТО и иметь допуск от врача.