РИАМО - 16 мар. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области в ходе внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных биоресурсов требованиям по содержанию фосфатов и глазури по итогам 2017 года оштрафовали нарушителей более чем на 10 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

На надзоре управления находится 9125 объектов, осуществляющих оборот и производство рыбы и рыбопродуктов. В ходе надзорных мероприятий в 2017 году специалистами проверено 911 объектов. В ходе проверок исследовано 323 пробы продукции, из них 15% не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям, большая часть - 14,6% по содержанию массовой доли глазури.

«Материалы по десяти проверкам были направлены в суды Московской области для приостановления деятельности предприятий производителей и торговли. Общая сумма штрафов составила свыше 10,2 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

По результатам проверок снято с реализации 334 партии продукции из водных биоресурсов общим весом 1,3 тонны. По фактам выявленных нарушений возбуждено около 300 дел об административном правонарушении, в том числе 59% в отношении юридических лиц.

«Работа по контролю качества продукции из водных биоресурсов продолжается», - подчеркивается в материале.