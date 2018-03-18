РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. В подмосковном Красногорске в воскресенье пройдет турнир по хоккею с мячом, в котором примут участие сборная России, а также команды из Европы, сообщается на сайте администрации городского округа Красногорск.

Хоккейный турнир «Красногорск-2018» среди команд 2006 года рождения пройдет в воскресенье по инициативе главы городского округа Красногорск Радия Хабирова при поддержке Международной федерации хоккея. Начало в 9:45.

«Совсем скоро стадион «Зоркий» примет у себя спортивное мероприятие европейского масштаба. В рамках турнира «Красногорск-2018» на одной ледовой площадке встретятся: Россия, которую в том числе представят наши ребята из «Зоркого», команда Норвегии, сборные Германии, Голландии, Чехии и Словакии», – сказал генеральный директор спортклуба «Зоркий» Рустем Ахмадинуров.