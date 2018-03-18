РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. В воскресенье на 17 избирательных участках в Красногорске все желающие смогут измерить артериальное давление, сахар в крови и пройти осмотр терапевта, сообщается на сайте администрации городского округа.

Акция пройдет в Красногорске, Нахабине, Ильинском и Отрадненском территориальных управлениях в рамках подготовки ко Всемирному дню здоровья.

Любой желающий может пройти данные исследования, врачи выдадут заключения и рекомендации. Обследование будет проводиться бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Медицинские пункты будут работать с 9:00 до 15:00.

Адреса можно посмотреть на сайте: http://krasnogorsk-adm.ru/news/na-izbiratelnyh-uchastkah-provedut-medosmotr.html.