РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. На продуктовых ярмарках, которые будут работать на избирательных участках городского округа Красногорск в воскресенье, можно будет приобрести буханку хлеба за 5 рублей и десяток яиц за 20 рублей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Здесь можно будет купить фермерские продукты по максимально сниженным ценам, так куриное яйцо будет стоить около 2 рублей за штуку, а буханка хлеба – 5 рублей», – сказал начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации округа Денис Матюхин.

В текущем году ярмарки пройдут на всех избирательных участках округа, ассортимент будет везде одинаковый, поэтому нет необходимости отправляться на другой конец города, чтобы приобрести продукты. В акции примут участие производители из Красногорска и других городов Подмосковья.