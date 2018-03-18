РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Студенты Российской таможенной академии окажут бесплатную юридическую помощь всем жителям Люберец, которые придут на избирательные участки в воскресенье.

18 марта – всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. В связи с этим студенты юридического факультета Российской таможенной академии окажут всем желающим бесплатную юридическую помощь на избирательных участках горокруга. Консультирование граждан предполагается в формате открытых дверей.

С 10:00 до 16:00 все желающие смогут получить бесплатные устные и письменные консультации, юристы окажут помощь в составлении исковых заявлений и иных процессуальных документов.