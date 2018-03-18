РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Гендиректор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников, который является создателем будущего фильма о подольских курсантах, встретится с жителями городского округа в воскресенье, сообщается на сайте администрации Подольска.

«В воскресенье, 18 марта, в подольском лицее №1 (улица Большая Серпуховская, дом №2/24) с 10:00 до 11:00 пройдет творческая встреча создателей фильма о подвиге подольских курсантов, генерального директора киностудии «Военфильм» Игоря Угольникова и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, с жителями Подольска. Более того, в этот день они примут участие в выборах президента РФ на избирательных участках, организованных в лицее», – говорится в сообщении.

В ходе встречи запланирован показ презентации о подготовке к съемкам художественного фильма «Ильинский рубеж». Помимо этого, все участники мероприятия получат календари с автографами Фетисова и Угольникова.