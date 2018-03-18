РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Для жителей Балашихи в воскресенье в парке Пехорка пройдет патриотическая программа «Крымская весна», в рамках которой пройдет концерт, сообщается на официальной странице МАУК «Дирекция парков» в соцсети «ВКонтакте».

«В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. В честь такого значимого события приглашаем всех желающих 18 марта в 12:00 посетить патриотическую программу «Крымская весна»», – говорится в сообщении.

Жителей города ждет концерт с участием артистов округа, которые исполнят лирические и патриотические песни. Взрослые и дети смогут принять участие в интеллектуальных конкурсах и получить призы и подарки.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Жители, пришедшие на участки, высказались за вхождение республики в состав России.