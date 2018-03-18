РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Люберецкое предприятие ОАО «Звезда», которое выпускает продукцию для воздушно-космической обороны России, в воскресенье организовывает выставку своих экспонатов в гимназии №18 Люберец, сообщается в официальном аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский» администрации городского округа.

«Восемнадцатого марта ОАО НПП «Звезда», впервые за 65-летнюю историю своей работы, пригласит жителей Люберец посетить передвижную выставку, которая расскажет о вкладе коллектива в становление и развитие отечественной космонавтики и разработках для воздушно-космической обороны России», – говорится в сообщении.

Свои экспонаты предприятие представит на территории гимназии №18 в поселке Томилино, улица Пионерская, дом №1.

Вход на выставку «Звезды» будет свободным.