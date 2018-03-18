РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Жители Котельников в воскресенье смогут пройти бесплатное медицинское обследование и получить консультацию у врача, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

«Уважаемые жители! 18 марта с 08:00 до 20:00 в помещениях ДК «Силикат» микрорайона Силикат, дом №32, а также в школе №2 на улице Новая, дом №39 будут вести бесплатный прием терапевты высшей квалификации», – говорится в сообщении.

Все желающие на месте смогут получить консультацию и рекомендации опытного врача, измерить артериальное давление.