РИАМО - 16 мар. На должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы назначен Андрей Сухов, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэра.

«Назначить Сухова Андрея Юрьевича на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет», - говорится в документе.

Ранее Сухов занимал должность заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы.