РИАМО - 16 мар. Житель новой Москвы обнаружил и поймал волчицу, на которой был надет ошейник, животное отправили в центр реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«На общегородскую горячую линию поступил звонок от жителя деревни Кленово ТиНАО. Он сообщил, что близ населенного пункта заметил животное в ошейнике, ему удалось приманить и поймать зверя. Животное не оказывало сопротивления. Это оказалась молодая самка чистокровного волка», - говорится в сообщении.

На место выехали сотрудники центра реабилитации диких животных «Простар+» департамента природопользования Москвы. Животное отправлено на передержку в центр.

По мнению специалистов, волчица содержалась в нормальных условиях, не выглядит истощенной и голодной. На первый взгляд проблем со здоровьем у животного нет. Планируется осмотр ветеринара.

«Медвежата, рысь, львята – количество необычных для мегаполиса находок участилось в последнее время. Ради наживы или забавы люди заводят диких животных, не зная, не умея обращаться с ними. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона «О защите диких животных». Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время», - подчеркнул руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.