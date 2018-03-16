РИАМО - 16 мар. На Манежной площади в центре столицы вечером 18 марта состоится митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым», говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты РФ.

«18 марта 2014 года был окончательно решен вопрос о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. В честь годовщины этого исторического события Московская федерация профсоюзов инициировала проведение праздничного мероприятия на Манежной площади в Москве, к которому призывает присоединиться общественные организации, национально-культурные объединения, землячества и всех граждан России, неравнодушных к судьбе своей Родины», - отмечается в сообщении.

На митинге-концерте выступят группа «Любе», хор Турецкого, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Григорий Лепс и другие известные артисты.

«Общественная палата Российской Федерации поддерживает эту инициативу, разделяет всю важность проведения мероприятия в честь четвертой годовщины вхождения Крыма в состав РФ и выступит на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» в качестве соорганизатора», - добавляется в сообщении.

Начало концерта в 21:30. Вход свободный.