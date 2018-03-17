РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 мар. С субботы сотрудники ГИБДД начнут проверять пассажирский автотранспорт на территории подмосковной Балашихи, говорится в сообщении отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Отделом ГИБДД на территории городских округов Балашиха и Реутов в период с 17 по 31 марта 2018 года будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Автобус»», – говорится в сообщении.

Проверка будет проводиться при надзоре за дорожным движением на маршрутах осуществления пассажирских перевозок. Операция направлена на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте и пресечение административных правонарушений водителями, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.