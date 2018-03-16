РИАМО – 16 мар. Кинокомпания Marvel Studios опубликовала на YouTube финальный трейлер супергеройского фильма «Мстители: Война бесконечности», который выходит в России в прокат 3 мая, сообщает Федеральное агентство новостей.

Режиссерами картины стали братья Руссо, знакомые фанатам Marvel по лентам «Первый мститель: Другая война» и «Капитан Америка: Зимний солдат».

«Главным злодеем новых «Мстителей» станет могущественный межгалактический тиран Танос, прибывший на Землю с целью собрать редкие артефакты – камни бесконечности, с помощью которых можно менять реальность по собственному желанию. Команде Мстителей приходится объединиться с другими супергероями, чтобы дать отпор новому злодею», - говорится в сообщении.

В картине появятся Капитан Америка, Железный Человек, Черная пантера, Вижн, Алая ведьма, Черная вдова, Зимний солдат, Человек-паук, Тор, Локи, Стражи галактики, Доктор Стрэндж и многие другие герои комиксов Marvel.

Российская премьера «Войны бесконечности» пройдет 3 мая 2018 года.