РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Жители Люберец в субботу смогут повесить скворечники и кормушки в парке «Наташинские пруды» и в Центральном парке.

В субботу сразу в двух парках – в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» и Центральном парке Люберец состоится ежегодная экологическая акция «Летят на Родину скворцы». Любой желающий сможет стать ее участником.

Акция начнется в 12:00. В Центральном парке она пройдет на малой площади, в парке «Наташинские пруды» – на площади для народных гуляний.