РИАМО - 16 мар. Ветераны подводного флота 19 марта отметят в Музее Победы в Москве День подводника, говорится в сообщении информационного центра музея Победы.

«19 марта 2018 года в Музее Победы ко Дню моряка-подводника России соберутся ветераны отечественного подводного флота. На открытой площадке музея в экспозиции военно-морского флота представлены две рубки подводных лодок периода Великой Отечественной войны - гвардейского минного заградителя Л-3 «Фрунзовец» II серии и Краснознаменной средней подводной лодки Щ-307 «Треска», - говорится в сообщении.

До 1993 года они стояли в Лиепае (Латвия), после распада Советского Союза рубки были эвакуированы в Россию и в канун 50-летия Победы установлены в музее, отмечается в материале.

В мероприятии примут участие заместитель главнокомандующего Военно-Морским флотом РФ, вице-адмирал, заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин, а также ветераны отечественного Военно-Морского флота.

За годы войны советский флот уничтожил свыше 1,5 тысяч кораблей и судов противника, обеспечил перевозку свыше 10 миллионов человек (войск и гражданского населения), более 94 миллионов тонн воинских и гражданских грузов.