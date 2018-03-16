РИАМО - 16 мар. В Рузском городском округе Московской области на борьбу с борщевиком в 2018 году направят свыше 40 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В 2018 году мы обработаем специальными средствами против борщевика более 4 тысяч гектаров, на борьбу с борщевиком будет направлено более 40 миллионов рублей. Единый бюджет, который был сформирован после преобразования района в округ, поможет провести эту работу системно и более масштабно», - сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов на встрече с жителями.

Он также отметил, что борщевик был завезен в Рузский городской округ в 1940-1950-х годах ХХ века в качестве корма для коров, и именно с Рузского городского округа началось распространение борщевика по территории Московской области.

При этом на территории всего Подмосковья на программу борьбы с борщевиком в 2018 году выделено более 300 миллионов рублей.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».