РИАМО - 16 мар. Движение транспорта будет ограничено на участке Всеволожского переулка в центре Москвы до 15 августа в связи с продлением сроков строительства жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Ограничение движения на участке: Всеволожский переулок от владения 5 до дома 9/9 по улице Пречистенка», - говорится в сообщении.

Ограничения введены с 23 февраля и продлятся до 15 августа, действуют круглосуточно.

Движение ограничено на одной полосе частично.