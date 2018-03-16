РИАМО - 16 мар. В финале областного конкурса театральных коллективов «Мельпомена», который проходит в рамках фестиваля «Юные таланты Московии», участвуют порядка 300 юных актеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Финал конкурса проходит в долгопрудненской детской школе театральных искусств «СемьЯ».

«За победу борются 282 подмосковных школьника из 39 театральных объединений разных муниципальных образований области», - говорится в сообщении.

Жюри оценивает театральные коллективы по следующим критериям: актерское мастерство, сценографию, режиссерское решение, костюм.

«Каждый коллектив, участвующий в «Мельпомене», отличает искренняя вера в победу и силу искусства, старание и фантазия! Лучших из лучших ждут дипломы, кубки и подарки», - подчеркивается в материале.