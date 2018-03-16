РИАМО - 16 мар. В подмосковных Жуковском, Королеве и Кашире активисты Общероссийского народного фронта организовали фотовыставки «ОНФ в моем регионе», посвященные деятельности регионального отделения ОНФ, говорится в сообщении пресс-службы общественного движения.

«Выставки, размещенные в Жуковской центральной городской библиотеке, в королевском культурно-досуговом центре «Костино» и в молодежном центре «Кашира», вызывают живой интерес посетителей. Для обратной связи на первом снимке указан электронный адрес регионального отделения ОНФ в Московской области», – говорится в сообщении.

Экспозиции составлены из фотографий в формате «было – стало» и репортажных снимков об акциях и мероприятиях ОНФ. Они демонстрируют решения острых социальных вопросов.

«Это благоустроенные дворы, отремонтированные дороги, убранные свалки мусора – результаты работы приоритетных проектов ОНФ «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды», - отмечается в материале.

Также на фотографиях можно увидеть работу бесплатных детских кружков, открытых в разных городах Подмосковья в рамках проекта «Равные возможности – детям».

«Отражены на выставках и акции Молодежки ОНФ по расчистке лыжни и одного из дворов от деревьев, упавших после зимних снегопадов под тяжестью снега. Представлены фотографии с урока мужества, который Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Олег Щепетков провел для курсантов и офицеров Серпуховского филиала Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого по инициативе и при поддержке регионального отделения ОНФ», - добавляется в сообщении.

Фотовыставки «ОНФ в моем регионе» будут работать в Подмосковье до конца недели.

«На этих снимках можно увидеть лишь некоторые из наших многочисленных акций, которые ОНФ постоянно проводит в городах и селах Подмосковья. <…> Задача выставки – не рассказать обо всей нашей работе. Главное – наглядно показать людям, что активность граждан приносит очевидные результаты и помогает улучшать жизнь во дворе, в городе, в области – а значит, и в нашей любимой стране», – отметил член регионального штаба ОНФ Вячеслав Кузнецов.

По его словам, очень много интересного осталось за кадром. Положительных результатов, достигнутых благодаря вмешательству активистов Народного фронта, конечно, намного больше.