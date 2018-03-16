РИАМО - 16 мар. Мусор вблизи дома №9 по Рождественской улице в подмосковных Мытищах убрали по требованию инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, сообщила начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Она отметила, что неравнодушные жители Мытищ обратились в территориальный отдел Госадмтехнадзора с просьбой отреагировать на проблему с вывозом отходов. Сотрудники надзорного ведомства незамедлительно выехали по указанному адресу. На момент осмотра мусорные контейнеры были переполнены, а вокруг контейнерной площадки навалы бытового и строительного мусора.

«По итогам действий инспекторов в отношении управляющей организации ООО УК «Домжилсервис» возбуждено дело об административном правонарушении. К счастью для жителей, управляющая компания не стала дожидаться максимального штрафа. Мусор вывезли, территорию вокруг контейнерной площадки привели в надлежащее состояние», - сообщила Витушева.

По ее словам, с начала 2018 года по факту несвоевременной очистки мусорных контейнеров, навалов мусора на контейнерных площадках в Мытищах привлечено к административной ответственности пять обслуживающих организаций. Все нарушения устранены.

Также глава надзорного органа напомнила, что выполнение правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства обязательно для всех жителей и ответственных лиц Подмосковья.