РИАМО - 16 мар. Около 30 миллионов рублей сэкономили заявители, которые осуществляли присоединение к газовым сетям по индивидуальным проектам в Подмосковье в 2017-2018 годах, говорится в сообщении комитета по тарифам и ценам Московской области.

«За период 2017 и начала 2018 года комитет по ценам и тарифам проанализировал обоснованность установленной платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по 176 индивидуальным проектам, и экономия в пользу заявителей составила порядка 30 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Регулирование цен (тарифов) на товары и услуги направлено на защиту прав физических и юридических лиц, на получение товаров (услуг) по экономически обоснованной цене. При этом обязанность расчета услуг в сфере естественных монополий, в соответствии с действующим законодательством РФ о ценообразовании в области электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, лежит на субъекте естественных монополий. Данные нормы законодательства распространяются и на услуги подключения к сетям газоснабжения.

Московская область продолжает оставаться регионом-лидером по газификации, поэтому справедливость и прозрачность технологического присоединения – залог доступности услуг и инвестиционной привлекательности региона.

Как отметила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова, немаловажную роль играет внедрение единых ставок на технологическое присоединение к сетям, утверждаемых комитетом, благодаря чему процедура подключения к газовым сетям стала прозрачной.

В 2016 году комитет совместно с ГУП МО «Мособлгаз» согласовал с ФАС России возможность и условия осуществления физическими лицами совместного технологического присоединения к сетям газораспределения, при котором расходы на общую инфраструктуру, необходимую для газоснабжения каждого из заявителей, распределяются между ними пропорционально мощности присоединяемого оборудования на основании заключаемого с газоснабжающей организацией многостороннего соглашения. Ранее такие расходы относились на первого заявившего.

Указанный порядок позволил обеспечить более справедливое распределение расходов между заявителями и снизил количество жалоб и разногласий при техприсоединении к сетям газоснабжения.

Энергетическая инфраструктура представляет собой один из важнейших факторов, определяющих предпринимательский климат в регионе и в конечном счете формирующих его конкурентоспособность на инвестиционном рынке. Основными характеристиками доступности энергетической инфраструктуры являются сроки прохождения всех необходимых процедур и стоимость подключения для потребителя.

Все мероприятия по технологическому присоединению обязательно указываются в технических условиях для каждого конкретного заявителя. Заявитель может самостоятельно рассчитать предварительную стоимость присоединения к сетям газораспределения с помощью калькулятора платы за технологическое присоединение, размещенного на сайте комитета.