РИАМО - 16 мар. Представителям старшего поколения стоит подавать заявки на участие в проекте «Активное долголетие», сообщил в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Пользуясь случаем, всех приглашаю. Есть сейчас прекрасная возможность записаться в эти группы через соответствующие учреждения департамента соцзащиты по месту жительства, и мы готовы с удовольствием полностью все это богатство и ресурсы предложить нашим москвичам «серебряного» возраста», - сказал Кибовский в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, проект представят на Московском культурном форуме, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 24 марта. На форуме также будет действовать специальный сервис, который поможет посетителям узнать, к какому виду искусства у них есть предрасположенность.

«Творческая активность, культурная реализация являются залогом физического здоровья и долголетия. <…> Поверьте, я это говорю, потому что такие наши выдающиеся деятели искусства совершенно прекрасно вообще себя чувствуют», - заметил Кибовский.

Пилотный проект, посвященный активному долголетию, был утвержден 13 февраля. В рамках проекта будут организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Присоединиться к мероприятиям смогут все постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры.