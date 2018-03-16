РИАМО - 16 мар. Власти Москвы не допустят каких-либо провокаций и «каруселей» в ходе выборов президента РФ 18 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На выборах 18 марта будет действовать новый для москвичей порядок голосования не по месту регистрации – «мобильный избиратель». Суть в том, что каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений», - написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, это актуальная тема для Московского региона, где миллионы людей фактически живут не по месту регистрации, а еще сотни тысяч проживают в области, а работают в Москве, и наоборот.

«Прием заявлений о голосовании не по месту жительства закончился четыре дня назад. Чтобы избежать дублирования, ЦИК и Мосгоризбирком за эти дни провели сверку списков «мобильных избирателей. Правила таковы, что «мобильный избиратель» будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы», - подчеркнул мэр.

Примерно 3450 человек подали несколько заявлений о голосовании на разных избирательных участках. Скорее всего, у большинства этих людей просто поменялись планы на 18 марта, отметил он.

«С удивлением узнал, что порядка 40 граждан подали от трех до восьми заявлений на разных участках. Видимо, они хотели проверить систему «мобильный избиратель» на прочность. Интересно, они так поступили ради ролика в YouTube или всерьез собираются организовать «карусели»? Не советую это делать. Смотрите статью 142.2 УК РФ», - предупредил Собянин.

По его словам, еще были прогнозы, что «мобильный избиратель» спровоцирует хаос на московских избирательных участках.

«Подали заявления о голосовании за пределами Москвы 236104 избирателя-москвича. Заявления о голосовании в Москве подали 412189 избирателей из других регионов России. Итого в Москве может проголосовать на 176 тысяч человек больше. На первый взгляд, цифра довольно большая, но это всего лишь 2,5% от 7,1 миллиона избирателей-москвичей. В таком объеме «мобильный избиратель» вряд ли существенно повлияет и на явку, и на результаты», - заключил мэр.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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