«На выборах 18 марта будет действовать новый для москвичей порядок голосования не по месту регистрации – «мобильный избиратель». Суть в том, что каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений», - написал Собянин на своем персональном сайте.
По его словам, это актуальная тема для Московского региона, где миллионы людей фактически живут не по месту регистрации, а еще сотни тысяч проживают в области, а работают в Москве, и наоборот.
«Прием заявлений о голосовании не по месту жительства закончился четыре дня назад. Чтобы избежать дублирования, ЦИК и Мосгоризбирком за эти дни провели сверку списков «мобильных избирателей. Правила таковы, что «мобильный избиратель» будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы», - подчеркнул мэр.
Примерно 3450 человек подали несколько заявлений о голосовании на разных избирательных участках. Скорее всего, у большинства этих людей просто поменялись планы на 18 марта, отметил он.
«С удивлением узнал, что порядка 40 граждан подали от трех до восьми заявлений на разных участках. Видимо, они хотели проверить систему «мобильный избиратель» на прочность. Интересно, они так поступили ради ролика в YouTube или всерьез собираются организовать «карусели»? Не советую это делать. Смотрите статью 142.2 УК РФ», - предупредил Собянин.
По его словам, еще были прогнозы, что «мобильный избиратель» спровоцирует хаос на московских избирательных участках.
«Подали заявления о голосовании за пределами Москвы 236104 избирателя-москвича. Заявления о голосовании в Москве подали 412189 избирателей из других регионов России. Итого в Москве может проголосовать на 176 тысяч человек больше. На первый взгляд, цифра довольно большая, но это всего лишь 2,5% от 7,1 миллиона избирателей-москвичей. В таком объеме «мобильный избиратель» вряд ли существенно повлияет и на явку, и на результаты», - заключил мэр.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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