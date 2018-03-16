РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В пятницу в микрорайоне Силикатная-2 Подольска стая собак напала на школьницу и стала ее облаивать, чистивший свой автомобиль мужчина разогнал их щеткой, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу утром (16 марта – ред.) я отводила детей в школу и детсад и видела эту свору собак в микрорайоне Силикатная-2. В 20 метрах от ворот школы №27 они начали облаивать школьницу. Какой-то мужчина кинулся с автомобильной щеткой защищать девочку. Он их разогнал, и ребенок смог дойти до школы», – сказала свидетель.

По ее словам, эту стаю она видит там не в первый раз. Стая именно этих собак, по ее мнению, отличается агрессивным поведением.