РИАМО - 17 мар. За сутки до выборов президента в России наступил день тишины, это значит, что в субботу с 00:00 по местному времени запрещена любая предвыборная агитация: распространение листовок, показ роликов, дебаты кандидатов и встречи с избирателями.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Избиратели будут отдавать свой голос за одного из восьми кандидатов. В избирательном бюллетене их фамилии расположены в алфавитном порядке. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).